Cos’è il “languishing” e perché ce ne dobbiamo occupare

(Di lunedì 3 maggio 2021) Una delle cose che ha insegnato la pandemia è rivedere il concetto di “malattia”. Se pensiamo alla Covid-19 abbiamo chiaro che le persone contagiate hanno reagito in diversi modi, anche a parità di condizioni pregresse siamo andati da condizioni praticamente senza sintomi sino a persone decedute, passando attraverso diverse situazioni intermedie. Abbiamo imparato che, indipendentemente dal nome della patologia o dalle cause, anche di fronte a situazioni più “oggettive” e standardizzabili come un virus le persone reagiscono con modalità molto soggettive. Tra il concetto di “sano” e quello di “malato” esistono tante situazioni intermedie e tanti modi per declinare questi concetti: la persona contagiata ma senza sintomi è tecnicamente malata ma praticamente sana. Non sono considerazioni banaliil modo di concettualizzare, di catalogare i problemi condiziona e ...