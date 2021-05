Cosa sono i PFAS, gli inquinanti delle acque del Veneto (Di lunedì 3 maggio 2021) Nel 2013 si scoprì che un'azienda chimica aveva diffuso queste sostanze nell'ambiente: a luglio inizierà un processo Leggi su ilpost (Di lunedì 3 maggio 2021) Nel 2013 si scoprì che un'azienda chimica aveva diffuso queste sostanze nell'ambiente: a luglio inizierà un processo

fabiocaninoreal : La cosa sconvolgente di questa mattina è che ci sono i soliti uccisi dall’invidia per il successo di @Fedez , gli i… - borghi_claudio : @onevoicetosing @GIOVANNI___1979 @Fedez Si certo, è una falsità perchè il processo non si è ancora concluso e non c… - SirDistruggere : Nell’ultima settimana Pio e Amedeo sono cresciuti su Instagram di 50.000 follower. È per questo che non capiranno m… - elhlnz : ei, perché sei giù? Cosa c'è che non va? anzi, non voglio saperlo. Sono qui per dirti che, qualsiasi cosa tu stia p… - APinter3 : @Stefano_Steve85 @FBiasin Io sono allegro e secondo me lo sarò per un bel pezzo . Fallito è solo il tuo tentativo d… -