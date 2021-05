Cosa fare se si rompe il preservativo durante un rapporto (Di lunedì 3 maggio 2021) Il preservativo costituisce il metodo contraccettivo più sicuro in quanto protegge sia dalle gravidanze indesiderate che dalle infezioni sessualmente trasmissibili (IST): si tratta infatti di uno dei metodi di barriera più diffusi, anche se la sua efficacia contraccettiva può essere compromessa se non viene utilizzato correttamente. Un’ottima efficacia contraccettiva si riscontra anche nei metodi che prevedono l’assunzione di ormoni, come la pillola anticoncezionale, l’anello vaginale e il cerotto transdermico, ma diversamente dal preservativo questi metodi non proteggono dal rischio di un’infezione sessualmente trasmessa. Tra gli altri vantaggi del preservativo sicuramente c’è anche la sua facile reperibilità: non è infatti necessaria una prescrizione medica per acquistarlo e si può trovare in farmacia, nei supermercati, online e nei ... Leggi su dilei (Di lunedì 3 maggio 2021) Ilcostituisce il metodo contraccettivo più sicuro in quanto protegge sia dalle gravidanze indesiderate che dalle infezioni sessualmente trasmissibili (IST): si tratta infatti di uno dei metodi di barriera più diffusi, anche se la sua efficacia contraccettiva può essere compromessa se non viene utilizzato correttamente. Un’ottima efficacia contraccettiva si riscontra anche nei metodi che prevedono l’assunzione di ormoni, come la pillola anticoncezionale, l’anello vaginale e il cerotto transdermico, ma diversamente dalquesti metodi non proteggono dal rischio di un’infezione sessualmente trasmessa. Tra gli altri vantaggi delsicuramente c’è anche la sua facile reperibilità: non è infatti necessaria una prescrizione medica per acquistarlo e si può trovare in farmacia, nei supermercati, online e nei ...

NicolaPorro : Lo scandalo #Palamara non ha insegnato nulla. È ora che anche il Colle batta un colpo. Ecco come riformare il parla… - borghi_claudio : Ma perché la gente mi obbliga a fare denunce che è l'ultima cosa che ho voglia di fare? #Casadio - FBiasin : #Eriksen: 'Siamo molto felici. Non è così importante cosa farà l'#Atalanta. Sappiamo che se non dovesse vincere sar… - crazybitchinher : RT @scarasbratti: Volevo fare un tweet originale ma l’unica cosa che mi sento di dire è che ti odio - LuxGandi : RT @dario_head: Ormai passiamo la vita a dire chi ha sbagliato a fare cosa. -