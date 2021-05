Cosa è successo a Will Smith? Oggi a 52 anni preoccupa i fan con la nuova [FOTO] (Di lunedì 3 maggio 2021) Tra gli attori più amati al mondo, Will Smith occupa senza dubbio un posto di rilievo. Celebre grazie alla sitcom anni ’90 Willy, il principe di Bel-Air, ci ha conquistati con la sua simpatia e il suo modo di fare, che lo hanno presto reso tra gli interpreti comici più apprezzati. La serie è stata … L'articolo Cosa è successo a Will Smith? Oggi a 52 anni preoccupa i fan con la nuova FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 3 maggio 2021) Tra gli attori più amati al mondo,occupa senza dubbio un posto di rilievo. Celebre grazie alla sitcom’90y, il principe di Bel-Air, ci ha conquistati con la sua simpatia e il suo modo di fare, che lo hanno presto reso tra gli interpreti comici più apprezzati. La serie è stata … L'articoloa 52i fan con laproviene da Velvet Gossip.

fabiocaninoreal : La cosa sconvolgente di questa mattina è che ci sono i soliti uccisi dall’invidia per il successo di @Fedez , gli i… - ilriformista : La telefonata integrale sul #casofedez spiega meglio cosa è successo tra rapper, Rai e organizzatori - dietnam : Vediamo cosa dirà @BeppeSala di quanto successo ieri in piazza Duomo. - Finding_Deb : @imrospo @TwBeautiful Liam e Tommaso erano insieme 10 secondi prima con abiti diversi! E Wyatt e la rossa erano sem… - La_Silvia23 : Se non altro sappiamo che è vivo...più o meno. Forse scopriremo cosa anche gli è successo ?? -