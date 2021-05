Corvi al Csm, il caso Palamara e la crisi drammatica della magistratura italiana (Di lunedì 3 maggio 2021) La vicenda Amara - Corvi al Csm è un missile a più stadi, destinato a provocare conseguenze imprevedibili. Una cosa però è certa: per quello che già emerge la vicenda Palamara appare un gioco da ragazzi perché non segnato dalle irregolarità così marcate e così invasive rispetto a procedimenti giudiziari in corso. In ogni caso, la somma fra il caso Palamara e i Corvi al Csm mette in evidenza che purtroppo la magistratura italiana è attraversata da una crisi drammatica e devastante. Stando alla ricostruzione finora non smentita apparsa su molti giornali il caso Corvi-Amara si fonda su alcune iniziative del tutto irregolari. Il pm di Milano Storari avrebbe portato a Davigo i verbali ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 3 maggio 2021) La vicenda Amara -al Csm è un missile a più stadi, destinato a provocare conseguenze imprevedibili. Una cosa però è certa: per quello che già emerge la vicendaappare un gioco da ragazzi perché non segnato dalle irregolarità così marcate e così invasive rispetto a procedimenti giudiziari in corso. In ogni, la somma fra ile ial Csm mette in evidenza che purtroppo laè attraversata da unae devastante. Stando alla ricostruzione finora non smentita apparsa su molti giornali il-Amara si fonda su alcune iniziative del tutto irregolari. Il pm di Milano Storari avrebbe portato a Davigo i verbali ...

