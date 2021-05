Corsa Champions, Marani: “La Juventus è la squadra che gioca peggio” (Di lunedì 3 maggio 2021) “Ieri il secondo gol annullato al Napoli è discutibile, però il Napoli si è abbassato troppo. Ha fatto un exploit, due mesi fa era fuori dalla Champions e oggi c’è tornato, ora deve stare attento a non perdersi. Il punto di riferimento è Osimhen. La Lazio ha la partita di recupero contro il Torino, è una squadra che conosciamo bene. Di tutte queste, quella che gioca peggio è la Juventus, perché il Milan contro il Benevento ha fatto rivedere un certo ritmo”. Matteo Marani, noto giornalista di Sky Sport, commenta così la Corsa Champions che entra sempre più nel vivo ed è davvero incerta con cinque squadre in Corsa per tre posti: “Tutto dipenderà dai grandi protagonisti: Osimhen, Ibrahimovic, Ronaldo e i tanti della Lazio. L’Atalanta ha ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 maggio 2021) “Ieri il secondo gol annullato al Napoli è discutibile, però il Napoli si è abbassato troppo. Ha fatto un exploit, due mesi fa era fuori dallae oggi c’è tornato, ora deve stare attento a non perdersi. Il punto di riferimento è Osimhen. La Lazio ha la partita di recupero contro il Torino, è unache conosciamo bene. Di tutte queste, quella cheè la, perché il Milan contro il Benevento ha fatto rivedere un certo ritmo”. Matteo, noto giornalista di Sky Sport, commenta così lache entra sempre più nel vivo ed è davvero incerta con cinque squadre inper tre posti: “Tutto dipenderà dai grandi protagonisti: Osimhen, Ibrahimovic, Ronaldo e i tanti della Lazio. L’Atalanta ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Corsa Champions Ligue 1, il Lille vince ancora. Bene il Psg, rissa finale in Monaco - Lione I monegaschi hanno perso per 3 - 2 e hanno salutato la corsa per la vittoria finale e, probabilmente, anche per l'accesso in Champions League , distante ora 4 punti. Proprio il Lione invece riapre la ...

Serie A, le migliori giocate della 34giornata Per il resto ogni giornata si fa sempre più tesa, con la corsa per i tre posti in Champions e quella per la salvezza che si avviano sempre di più verso un finale drammatico. Magari non su tutti i ...

"Ieri il secondo gol annullato al Napoli è discutibile, però il Napoli si è abbassato troppo. Ha fatto un exploit, due mesi fa era fuori dalla Champions e oggi c'è tornato, ora deve stare attento a no ...
Il Napoli scivola al quinto posto e quando mancano quattro giornate alla fine della Serie A la corsa alla Champions è ancora un rebus da risolvere ...