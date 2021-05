Coronavirus | ' solo' 59 nuovi positivi nelle Marche | ma crollano i tamponi e il Nord resta ' caldo' Il trend dei contagi

CaleEuropaEdic : Ascolta sempre e solo la voce degli #esperti ?? #coronavirus ???? - MPerardi : Gli #assembramenti valgono solo dopo le 22. Vi farebbero credere qualsiasi cosa. Povera #Italia, che grama fine(aut… - AndreaStair : RT @EmMicucci: #Coronavirus #Scuola, #Asl nel pallone con #varianti? #Roma, studente alle medie positivo, asl insiste su contatti stretti u… - veneziana4 : #coronavirus #piemonte e no solo e poi vi domandate perchè ci sono i #virus #Covid_19 - filumestre : RT @a_laic: Vengo solo per dire che PP, PSOE, Vox e Ciudadanos hanno votato al parlamento europeo contro la sospensione delle patenti dei v… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus solo

Sky Tg24

Il russo infatti era stato trovato positivo alall'inizio del torneo di Montecarlo: ... dopo l'antipasto della domenica che ci ha consegnato qualche match interessante ma, appunto, ...In seguito all'impatto delsulle nostre esistenze abbiamo dovuto cambiare molte nostre ... Ma non, anche il modo di comunicare è cambiato, portandoci a fare i conti con un utilizzo ...Il KOF: in Svizzera ci sono più aziende che vogliono assumere rispetto a quelle che intendono ridurre l'organico ...I "negazionisti del coronavirus" vedono la libertà di espressione in pericolo. Ma questo non vale in assoluto.