Coronavirus Sicilia, il bollettino del 3 maggio 2021: 734 nuovi casi, la situazione a Palermo (Di lunedì 3 maggio 2021) Sono 734 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 14.474 tamponi processati tra test rapidi e molecolari.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a lunedì 3 maggio 2021. Il rapporto tra contagiati e tamponi si assesta al 5,1%. Al momento, gli attuali positivi nell’Isola sono 26.091. Ancora in aumento i ricoveri: +30 rispetto alla giornata di ieri (in totale 1.178), di cui 160 in terapia intensiva (-3). 23.617 sono le persone in isolamento domiciliare. I nuovi decessi sono 20, 475 i guariti.Palermo è ancora una volta la città in cui si registra l’incremento maggiore con ben 445 nuovi contagi. Seguono ... Leggi su mediagol (Di lunedì 3 maggio 2021) Sono 734 idi positività alemersi innelle ultime 24 ore. 14.474 tamponi processati tra test rapidi e molecolari.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a lunedì 3. Il rapporto tra contagiati e tamponi si assesta al 5,1%. Al momento, gli attuali positivi nell’Isola sono 26.091. Ancora in aumento i ricoveri: +30 rispetto alla giornata di ieri (in totale 1.178), di cui 160 in terapia intensiva (-3). 23.617 sono le persone in isolamento domiciliare. Idecessi sono 20, 475 i guariti.è ancora una volta la città in cui si registra l’incrementore con ben 445contagi. Seguono ...

Paolo18030138 : RT @GDS_it: #Coronavirus, il #bollettino: 734 casi in #Sicilia e tasso di positività in calo, aumentano ricoveri e morti - RisolutoOnline : Sono 734 i nuovi positivi al Covid in Sicilia e solo 2 nell'Agrigentino - DirettaSicilia : Coronavirus, 5.948 nuovi casi e 256 decessi in 24 ore, - ILOVEPACALCIO : Coronavirus Sicilia: i dati aggiornati delle province - Ilovepalermocalcio - PaoloMadonnaDF : Bollettino 03/05/21: corsa a nove – Campania, Sicilia, Lazio, E. Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto, Piemonte e Pu… -