Coronavirus, meno nuovi contagi ma più morti. Figliuolo: Astrazeneca anche per gli under 60 (Di lunedì 3 maggio 2021) Sono 5.948 i nuovi casi di Covid-19 rilevati in Italia nelle ultime 24ore e 256 i decessi. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Ieri i nuovi contagi sono stati 9.148 e 144 i morti. I tamponi analizzati sono stati 121.872, 35mila meno di ieri, ma il tasso di positività è comunque in calo al 4,9% (ieri 5,8%). Si tratta del dato più basso addirittura dal 13 ottobre (quando furono 5.901), agli albori della seconda ondata, anche se pesa il crollo dei tamponi del weekend del primo maggio. Secondo il bollettino quotidiano sono, invece, in aumento i decessi, 256 (ieri 144), per un totale di 121.433 vittime da inizio epidemia.Tornano a calare le terapie intensive, 34 in meno (ieri +2) con 121 ingressi del giorno, e sono 2.490 in tutto, mentre i ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 3 maggio 2021) Sono 5.948 icasi di Covid-19 rilevati in Italia nelle ultime 24ore e 256 i decessi. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Ieri isono stati 9.148 e 144 i. I tamponi analizzati sono stati 121.872, 35miladi ieri, ma il tasso di positività è comunque in calo al 4,9% (ieri 5,8%). Si tratta del dato più basso addirittura dal 13 ottobre (quando furono 5.901), agli albori della seconda ondata,se pesa il crollo dei tamponi del weekend del primo maggio. Secondo il bollettino quotidiano sono, invece, in aumento i decessi, 256 (ieri 144), per un totale di 121.433 vittime da inizio epidemia.Tornano a calare le terapie intensive, 34 in(ieri +2) con 121 ingressi del giorno, e sono 2.490 in tutto, mentre i ...

