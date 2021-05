regionetoscana : #covid19 #coronavirus Dati in #Toscana #3maggio ?? 570 nuovi casi ?? 9.550 tamponi ?? 1.555 ricoverati (+9 da ieri)… - f_profili : Coronavirus: 570 i nuovi casi, età media 40 anni; 29 i decessi - toscanatoday : COVID TOSCANA - 570 nuovi casi - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Toscana #Coronavirus - FirenzePost : Coronavirus in Toscana: 29 morti (età media 75 anni), oggi 3 maggio 2021. E 570 nuovi contagi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Toscana

... 3 di Tolve, 1 di Vaglio di Basilicata, 1 di Venosa, 3 di Vietri di Potenza, 1 residente in Calabria in isolamento a Castelluccio Inferiore, 1 residente inin isolamento ad Avigliano, 1 ...I nuovi casi dinella regione anticipati dal presidente Eugenio Giani. Indice di positività al 5,97% Sono 570 i nuovi contagi diinsecondo i dati del bollettino di oggi, 3 maggio, anticipati dal presidente della regione Eugenio Giani su Facebook. 'I nuovi casi registrati insono 570 su 9.550 test di ...Toscana, 3 maggio 2021 - In Toscana sono 229.037 i casi di positività al Coronavirus, 570 in più rispetto a ieri (549 confermati con tampone molecolare e 21 da test rapido antigenico). I nuovi casi so ...CAMPI BISENZIO - In Toscana sono 229.037 i casi di positività al Coronavirus, 570 in più rispetto a ieri (549 confermati con tampone molecolare e 21 da ...