Coronavirus, in Italia 5.948 nuovi casi con 121.829 tamponi e 256 morti (Di lunedì 3 maggio 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 5.948 nuovi casi di Coronavirus a fronte di 121.829 tamponi effettuati (domenica i contagi erano stati 9.148 con 156.872 test). Il tasso di positività ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 3 maggio 2021) Nelle ultime 24 ore insi sono registrati 5.948dia fronte di 121.829effettuati (domenica i contagi erano stati 9.148 con 156.872 test). Il tasso di positività ...

DPCgov : Buona missione al team partito per l’India! Il personale e le attrezzature mediche fornite dal sistema di… - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 12.965 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero… - PagellaPolitica : Secondo il World Press Freedom Index, l’Italia è quarantunesima al mondo e il principale problema nel 2020 sono sta… - ElskeKevie25 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 3 maggio: 5.948 nuovi casi, 256 decessi. Indice di positività al 4,9 per c… - NewsElezioni : Contagi in calo,5.948, ancora 256 morti Contagi in calo,5.948, ancora 256 morti Ancora in calo i contagi da Coronav… -