Coronavirus, in Gran Bretagna nuovi allentamenti alle restrizioni (Di lunedì 3 maggio 2021) In Gran Bretagna, dove la campagna vaccinale vola verso i 50 milioni di dosi somministrate, sono state annunciati nuovi allentamenti alle restrizioni. Dal 17 maggio verrà abolito ogni limite sulle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 3 maggio 2021) In, dove la campagna vaccinale vola verso i 50 milioni di dosi somministrate, sono state annunciati. Dal 17 maggio verrà abolito ogni limite sulle ...

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Gran Bretagna nuovi allentamenti alle restrizioni #coronavirus - JohSogos : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Gran Bretagna nuovi allentamenti alle restrizioni #coronavirus - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Gran Bretagna nuovi allentamenti alle restrizioni #coronavirus - aliko_1982 : @Cri_Giordano @jeperego Ecco appunto, non erano uno sull'altro. Almeno in gran parte. Altrimenti non si sarebbero m… - laureali : RT @Alberto_Cirio: Questo pomeriggio dall’aeroporto di Torino è partito un team italiano composto in gran parte da personale della Maxiemer… -