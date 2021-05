Coronavirus, in Germania stop a restrizioni per i vaccinati. E la Gran Bretagna potrebbe eliminare l’obbligo del distanziamento dal 21 giugno (Di lunedì 3 maggio 2021) Coronavirus, in Germania stop a restrizioni per i vaccinati. Il provvedimento dovrebbe entrare in vigore tra sabato 8 e lunedì 10. BERLINO (Germania) – In Germania possibile stop a restrizioni per i vaccinati. Dopo un confronto molto serrato tra i partiti, la cancelliera Merkel si sarebbe convinta ad allentare le misure per chi ha già ricevuto la seconda dose. I cittadini già immunizzati, quindi, non dovranno rispettare il coprifuoco, il limite nei contatti e presentare test rapidi negativi per accedere a negozi non essenziali e tutti i servizi che prevedono questo provvedimento. Le misure sono al vaglio del Parlamento e il via libera definitivo è atteso nei prossimi giorni. Il nuovo decreto dovrebbe entrare in ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 3 maggio 2021), inper i. Il provvedimento dovrebbe entrare in vigore tra sabato 8 e lunedì 10. BERLINO () – Inpossibileper i. Dopo un confronto molto serrato tra i partiti, la cancelliera Merkel si sarebbe convinta ad allentare le misure per chi ha già ricevuto la seconda dose. I cittadini già immunizzati, quindi, non dovranno rispettare il coprifuoco, il limite nei contatti e presentare test rapidi negativi per accedere a negozi non essenziali e tutti i servizi che prevedono questo provvedimento. Le misure sono al vaglio del Parlamento e il via libera definitivo è atteso nei prossimi giorni. Il nuovo decreto dovrebbe entrare in ...

news_mondo_h24 : Coronavirus, in Germania stop a restrizioni per i vaccinati. E la Gran Bretagna potrebbe eliminare l’obbligo del di… - serenel14278447 : Coronavirus nel mondo, Germania verso stop a restrizioni per i vaccinati già nel weekend - Adnkronos : Coronavirus #Germania, da sabato libertà di movimento per vaccinati e guariti. Che ne pensate? - LaStampa : Coronavirus, Germania verso stop a restrizioni per i vaccinati già nel weekend. Gran Bretagna verso la fine del dis… - repubblica : RT @eziomauro: Coronavirus nel mondo, Germania verso stop a restrizioni per i vaccinati già nel weekend -