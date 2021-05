Coronavirus in Calabria, altri 11 milioni di aiuti per cinema e impianti sportivi (Di lunedì 3 maggio 2021) Regione Calabria, approvata la delibera per il sostegno a diverse attività commerciali. L’assessore Orsomarso: “vicini a chi ha sofferto effetti crisi” La Giunta regionale della Calabria, su richiesta del presidente, Nino Spirlì, e dell’assessore alle Attività produttive, Fausto Orsomarso, ha deliberato l’integrazione delle misure di aiuto per alcune categorie di imprese del sistema produttivo regionale, per una cifra superiore agli 11 milioni di euro. Tra le imprese che riceveranno gli aiuti rientrano anche le attività che si occupano di distribuzione e produzione cinematografica, di video e programmi televisivi; dell’organizzazione di convegni e fiere; di regia, intrattenimento, formazione culturale, creazioni artistiche e letterarie, musei; della gestione di impianti ... Leggi su cityroma (Di lunedì 3 maggio 2021) Regione, approvata la delibera per il sostegno a diverse attività commerciali. L’assessore Orsomarso: “vicini a chi ha sofferto effetti crisi” La Giunta regionale della, su richiesta del presidente, Nino Spirlì, e dell’assessore alle Attività produttive, Fausto Orsomarso, ha deliberato l’integrazione delle misure di aiuto per alcune categorie di imprese del sistema produttivo regionale, per una cifra superiore agli 11di euro. Tra le imprese che riceveranno glirientrano anche le attività che si occupano di distribuzione e produzionetografica, di video e programmi televisivi; dell’organizzazione di convegni e fiere; di regia, intrattenimento, formazione culturale, creazioni artistiche e letterarie, musei; della gestione di...

ilVizzarro : Covid, altri 11 milioni di aiuti per cinema e impianti sportivi #Calabria #calabrianotizie #coronavirus #COVID19 - infoitinterno : Medico di Reggio Calabria positivo al Coronavirus tenta di imbarcarsi su volo Lamezia-Milano: bloccato dalla Polizi… - Strill_it : Coronavirus – In Calabria nuovo comune in zona rossa - infoitinterno : Coronavirus, oggi in Calabria numeri da record: 16 morti e 1.052 guariti. Scendono ancora i nuovi casi, il bolletti… - infoitinterno : Coronavirus in Calabria, 16 morti in 24 ore e altri 228 positivi -