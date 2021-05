Coronavirus, il bollettino del 3 maggio 2021: 5.948 nuovi casi, 256 i decessi. La situazione in Italia (Di lunedì 3 maggio 2021) Sono 5.948 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Italia, contro i 9.148 di ieri. In aumento anche i decessi, 256 quelli registrati nelle ultime 24 ore.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a lunedì 3 maggio 2021. Oggi i tamponi sono 121.872, 35 mila meno di ieri, ma il tasso di positività è comunque in calo al 4,9% (ieri e lunedì scorso 5,8%). In basso i dati aggiornati sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. nuovi casi: 5.948 (ieri 9.148) casi testati: 46748 Tamponi (diagnostici e di controllo): 121.829 (ieri 156.872) molecolari: 77339 di cui 5675 positivi ... Leggi su mediagol (Di lunedì 3 maggio 2021) Sono 5.948 idi positività alemersi in, contro i 9.148 di ieri. In aumento anche i, 256 quelli registrati nelle ultime 24 ore.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a lunedì 3. Oggi i tamponi sono 121.872, 35 mila meno di ieri, ma il tasso di positività è comunque in calo al 4,9% (ieri e lunedì scorso 5,8%). In basso i dati aggiornati sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.: 5.948 (ieri 9.148)testati: 46748 Tamponi (diagnostici e di controllo): 121.829 (ieri 156.872) molecolari: 77339 di cui 5675 positivi ...

