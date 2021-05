Coronavirus | aggiornamento 3 maggio | 30 decessi e 959 nuovi casi 612 asintomatici nelle ultime 24 ore

(Di lunedì 3 maggio 2021) Sono 959 ipositivi24 ore in Campania su 8658 tamponi molecolari esaminati. Come ogni lunedì, dopo il fine settimana durante il quale diminuiscono i tamponi effettuati, la curva dei ...

Sono 959 i casi positivi nelle ultime 24 ore in Campania su 8658 tamponi molecolari esaminati. Come ogni lunedì, dopo il fine settimana durante il quale diminuiscono i tamponi effettuati, la curva dei ......135 i nuovi positivi alin Liguria su un totale di 2.236 tamponi molecolari e 1.276 tamponi antigenici rapidi processati. Lo comunica la Regione nel consueto bollettino di...In Emilia Romagna 10 i decessi. Nel territorio dell’Ausl di Imola altra giornata senza decessi, 9 casi per un indice al 2%. In Italia 256 decessi, indice al 4,9%. Imola. Mercoledì 5 maggio alle 15 si ...Covid Italia, il bollettino del 2 maggio. Nelle ultime 24 ore registrati 9.148 nuovi casi e 144 morti. Ieri in tutto il Paese i positiviti erano stati 12.965, 226 ...