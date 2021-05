(Di lunedì 3 maggio 2021) Calano sotto i cinquecento icasi di: sono 429 i, in flessione rispetto le ultime tre settimane. Su oltre 10 mila tamponi nel(664 più di quelli registrati ...

repubblica : ?? Coronavirus, cancellato il volo in arrivo da Nuova Delhi diretto a Roma - giuseppemaria : RT @EmMicucci: #Coronavirus #Scuola, #Asl e protocolli #varianti. Dopo 5 gg positivo il fratello alla primaria. Asl #Roma, poiché bambino e… - ScuolaNoCovid : RT @EmMicucci: #Coronavirus #Scuola, #Asl nel pallone con #varianti? #Roma, studente alle medie positivo, asl insiste su contatti stretti u… - fisco24_info : Covid Lazio, oggi 664 contagi. A Roma 400 casi. Bollettino: I dati del 3 maggio con le news della regione sulla pan… - romatoday : Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 3 maggio -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Roma

I casi acittà sono a quota 400.Lazio: i dati di oggi lunedì 3 maggio 2021 Nella Asl1 sono 168 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link ...Sono 664 i nuovi contagi dinel Lazio secondo i dati del bollettino di oggi, 3 maggio. Si registrano altri 22 morti. I casi acittà sono a quota 400. 'Oggi nel Lazio, su oltre 10mila tamponi (+664) e oltre 6mila ...Oggi su oltre 10 mila tamponi nel Lazio (+664) e oltre 6 mila antigenici per un totale di oltre 17 mila test, si registrano 661 casi positivi (-325), ...Il fabbisogno dei primi quattro mesi dell'anno in corso è pari a circa 53.650 milioni, in aumento di circa 4.800 milioni rispetto a quello registrato nel primo quadrimestre del 2020 (48.877 milioni).