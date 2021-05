Coronavirus, a Liverpool in 5 mila al concerto-test senza obbligo di distanza e mascherina. In India dodicesimo giorno sopra i 300 mila casi e oltre 3 mila morti (Di lunedì 3 maggio 2021) REGNO UNITO EPA/PETER POWELL Una parte del pubblico che ha partecipato al concerto pilota a LiverpoolA Liverpool torna il primo festival musicale La musica dal vivo è tornata a Liverpool per un intero weekend, con il culmine toccato domenica quando 5 mila persone hanno partecipato a un concerto degli Stockport Blossoms. L’evento faceva parte di un programma sperimentale sugli eventi durante la pandemia di Coronavirus lanciato dal governo di Boris Johnson, che punta a breve a far venire meno il divieto di assembramenti con massimo sei persone sull’onda della massiccia campagna di vaccinazioni. Per partecipare al concerto era necessario aver ottenuto un test negativo prima di arrivare ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 maggio 2021) REGNO UNITO EPA/PETER POWELL Una parte del pubblico che ha partecipato alpilota atorna il primo festival musicale La musica dal vivo è tornata aper un intero weekend, con il culmine toccato domenica quando 5persone hanno partecipato a undegli Stockport Blossoms. L’evento faceva parte di un programma sperimentale sugli eventi durante la pandemia dilanciato dal governo di Boris Johnson, che punta a breve a far venire meno il divieto di assembramenti con massimo sei persone sull’onda della massiccia campagna di vaccinazioni. Per partecipare alera necessario aver ottenuto unnegativo prima di arrivare ...

