Coronavirus, 5.948 nuovi casi con 121.829 test. Morti in 256, ricoverati in leggero aumento (Di lunedì 3 maggio 2021) Sono 5.948 i nuovi casi di infezione da Sars-Cov-2 diagnosticati in Italia nelle ultime 24 ore, il dato più basso dal 13 ottobre, a fronte di 121.829 tamponi effettuati, di cui 44.490 test antigenici rapidi. L'incidenza è quindi del 4,9%. I Morti sono stati 256. Come ogni lunedì, si registra un leggero aumento dei ricoverati con sintomi (+50) mentre diminuiscono i posti letto occupati in terapia intensiva, 34 in meno di domenica, in un giorno da 121 ingressi. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

