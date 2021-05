Conversazioni sul futuro dell’abitare. Ceramica Cielo: l’estetica della ceramica (Di lunedì 3 maggio 2021) La pandemia ha cambiato uso e fisionomia anche della sala da bagno: «Si e? trasformata, divenendo progressivamente un luogo votato al relax e al benessere. Oggi e? ancora piu? di prima concepita anche a livello progettuale non solo come una zona di servizio, ma come uno spazio di qualita?, dove viene esaltato il valore estetico», afferma Alessio Coramusi, Amministratore Delegato di ceramica Cielo. Non e? una periferia: «A questa stanza si riservano ormai la stessa attenzione e cura dei dettagli degli altri ambienti, sia nella scelta di finiture e accessori sia nella sua organizzazione generale». Alessio Coramusi, AD CieloNon sara? una moda passeggera per il concorso di vari fattori: «Recenti provvedimenti come il Bonus idrico, che sostengono e favoriscono un approccio maggiormente sostenibile ... Leggi su cityroma (Di lunedì 3 maggio 2021) La pandemia ha cambiato uso e fisionomia anchesala da bagno: «Si e? trasformata, divenendo progressivamente un luogo votato al relax e al benessere. Oggi e? ancora piu? di prima concepita anche a livello progettuale non solo come una zona di servizio, ma come uno spazio di qualita?, dove viene esaltato il valore estetico», afferma Alessio Coramusi, Amministratore Delegato di. Non e? una periferia: «A questa stanza si riservano ormai la stessa attenzione e cura dei dettagli degli altri ambienti, sia nella scelta di finiture e accessori sia nella sua organizzazione generale». Alessio Coramusi, ADNon sara? una moda passeggera per il concorso di vari fattori: «Recenti provvedimenti come il Bonus idrico, che sostengono e favoriscono un approccio maggiormente sostenibile ...

AD_italia : Conversazioni sul futuro dell’abitare. Ceramica Cielo: l’estetica della ceramica - AD Italia - tinyraindropss : @Lisa82129769 se però la gente fosse non inizierebbe conversazioni con sconosciuti sul profilo di Tommaso. e qui di… - simo_disegni : #Fedez ha oggi più potere della #Rai. Potere dà opportunità e responsabilità. Opportunità è usarlo per sostenere… - Kubrickaddicted : Nonna chiama sua sorella: conversazioni venete in corso, aggiornamenti sul vicinato e sui vaccini - umanistranieri : Fatemi capire: Fedez é andato sul palco, ha letto la sua caxxo di lista di proscrizione in diretta, si lamenta dell… -