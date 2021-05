Conte confessa | “Sono talmente bravo che ho un sospetto | 12 milioni a stagione sono anche pochi”

Grogu_IT : @AdrianaSpappa @jacopo_iacoboni È su FB, ma ho chiuso all'introduzione. Con un generoso lapsus freudiano il moderat… - GianniVezzani1 : RT @cgcronos: Mario Draghi confessa: perché l'euro ci ha puniti, Italia bloccata dal 1999 ! Perchè i Governi degli ultimi 20 anni hanno fal… - bruno_luckn : RT @cgcronos: Mario Draghi confessa: perché l'euro ci ha puniti, Italia bloccata dal 1999 ! Perchè i Governi degli ultimi 20 anni hanno fal… - cgcronos : Mario Draghi confessa: perché l'euro ci ha puniti, Italia bloccata dal 1999 ! Perchè i Governi degli ultimi 20 anni… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte confessa

Linkiesta.it

fa mea culpa e dice: 'Riformiamola insieme' La verità comincia a venire a galla quando ... 'Siamo in difficoltà'Bonelli, il più prostrato di tutti. 'E' un problema di opportunità '. Alla ......momento la collaborazione continua bene dentro al governo Draghi come è successo col governo-... "Non mi straccio le vesti se immediatamente non risolviamo tutti i problemi",però il ...Mourinho si dice pronto a tornare in Italia su un'altra panchina: siamo pronti allo scontro finale dove i simboli si scambiano la casacca?Il segretario del Pd propone ai grillini una via di uscita per superare le intese nelle città in un'intervista alla Stampa. E sul Covid dice: ...