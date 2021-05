Consorzio Asi | nuovo impianto di videosorveglianza Barone | “Più sicurezza | più investitori”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Dopo gli eventi alluvionale dell’ottobre 2015, ilASI di Ponte Valentino, subì danni agli stabilimenti ed in particolare all’di, installato già dal 2011, nella sala CED. Dopo aver preso visione dei danni provocati dall’alluvione, ilASI predispose i progetti per il ripristino delle infrastrutture danneggiate; fra questi quello dell’dicon una spesa di circa 500mila euro. Il progetto venne approvato ma il Commissario Delegato attribuì una risorsa di 380mila euro per i “Lavori di ripristino e adeguamento dell’di pubblica illuminazione e videosroveglianza”. Con la risorsa a disposizione è stato ripristinato l’per la ...