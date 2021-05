Conservatorio | Teatro e Castello | incontro tra vertici e amministrazione Comunale

(Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Il sindaco Gianluca Festa ha ricevuto, stamattina in municipio, il nuovo presidente del“Domenico Cimarosa” Achille Mottola, accompagnato dal direttore dell’Istituto di Alta Cultura, Maria Gabriella Della Sala. All’appuntamento hanno preso parte anche il vice sindaco e assessore al turismo Laura Nargi e l’assessore ai lavori pubblici Antonio Genovese. Con questi ultimi e con l’assessore al verde pubblico Giuseppe Negrone, il sindaco Gianluca Festa ha tenuto, a seguire, un sopralluogo nell’area di interconnessione tra il, ile ilGesualdo. “Il Comune di Avellino s’impegna a sostenere le attività delCimarosa, eccellenza artistica e culturale per la nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Festa – e a ...

"Infine - ha concluso il primo cittadino - puntiamo ad attivare sinergie sempre più ampie tra il Conservatorio cittadino e il Teatro Carlo Gesualdo, nella comune sintonia verso l'eccellenza ed anche ..."