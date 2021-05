Consentiamo al vaccino di riaprire la società o l’emergenza diventerà permanente

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 3 maggio 2021) Nella discussione pubblica, è ormai un’idea acquisita che ritroveremo la nostra libertà quanto più conquisteremo, grazie alle vaccinazioni, l’immunità di gregge o collettiva contro il virus che causa Covid-19. I più pessimisti sono pronti a fare notare che il virus muta e che i vaccini, per quanto molto efficaci, non sono uno scudo impenetrabile. Gli ottimisti hanno buon gioco a far notare che, se i vaccinati cominciano a essere una percentuale consistente della popolazione più anziana, la letalità comincerà a scendere. Impedire di per sé i contagi, visto che si tratta di un virus che nella stragrande maggioranza dei malati causa sintomi molto lievi, è una strategia “second best”: quella che si mette in atto, appunto, in assenza di cure efficaci o di un. Ilora c’è. La vera questione, che emergerà sempre di più col passare dei mesi, è ...