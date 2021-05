Confindustria: accordo sul lavoro e un patto pubblico-privato (Di lunedì 3 maggio 2021) Serve una collaborazione tra pubblico e privato per far ripartire l?Italia. Lo dice il presidente della Confindustria, Carlo Bonomi, che punta a trovare una intesa sulla riforma degli... Leggi su ilmattino (Di lunedì 3 maggio 2021) Serve una collaborazione traper far ripartire l?Italia. Lo dice il presidente della, Carlo Bonomi, che punta a trovare una intesa sulla riforma degli...

turbobuonista : @fm197544 @svirgola2 @Moonlightshad1 @squopellediluna @alfredoferrante @GeneraleCujkov Infatti, è un profilo che se… - unchimico : @christi35368370 @Niko_Kondratiev @AndreaSpanu6 @martafana Che la tassazione vada distribuita in modo diverso sono… - SalvatoreBova1 : @claudio301065 @Confindustria Come non essere d'accordo per quanto appena scritto. D'altra parte in un Paese come i… - cesarebrogi1 : Anche #Bonomi iI presidente di #Confindustria d’accordo con #fedez un motivo in più ce ne fosse bisogno di chiedere… - GeneraleCujkov : @qO__Qp Io però sul pensato non sono d'accordo, quello lo ha fatto Confindustria per loro. -