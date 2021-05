Condannato il medico sportivo Galanti per la morte di Davide Astori

Leggi su open.online

(Di lunedì 3 maggio 2021) Il professor Giorgioè statodal tribunale di Firenze per ladel calciatore della Fiorentina, con la condanna a un anno di reclusione per omicidio colposo, con pena sospesa – oltre al pagamento di una provvisionale per il risarcimento danni da 1 milione e 90 mila euro di cui 250 mila a favore della compagna del calciatore Francesca Fioretti, 240 mila per la figlia Vittoria e i restanti 600 mila per i genitori del capitano viola, Renato e Giovanna, e per i fratelli Marco e Bruno. Le motivazioni della sentenza arriveranno entro 90 giorni. «Impugneremo la sentenza» «Sono stupito, aspettiamo le motivazioni e poi impugneremo la sentenza», questa la replica dell’avvocato Sigfrido Fenyes, difensore del professor. «Dalle carte processuali – ...