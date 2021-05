(Di lunedì 3 maggio 2021) Per la geopolitica dei social network, quanto accaduto ai vertici diè importantissimo. Dopo otto mesi dalle dimissioni di Kevin Mayer, il managerche aveva il compito di sdoganare definitivamente il social network sul mercato statunitense salvo poi doversi scontrare con i vari ostacoli frapposti da Donald Trump, la società ByteDance – che inha il suo prodotto più pop – ha deciso di affidare la gestione dell’azienda a Shou Zi Chew, ex manager di Xiaomi, con base a Singapore. UnCEOper ridefinire le strategie della piattaforma. LEGGI ANCHE >ha ammesso di non essersi mosso abbastanza rapidamente in MyanmarCEO, la gestione è affidata a Shou Zi Chew Questo significa una cosa, soprattutto: che, ...

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 Rai3 Il nuovo modello di business dell'industrai del videogame: all’acquisto del titolo si è s… - peppeprovenzano : #PrimoMaggio a Portella della Ginestra. Quella strage di lavoratrici e lavoratori che lottavano per i loro diritti… - Radio3tweet : La musica e i documentari, il nuovo modo di comunicare con il suo pubblico, la sala come rifugio e grembo materno,… - ADM_assdemxmi : RT @liberainfo: 'La domanda di verità dei familiari delle vittime e la giustizia negata' è il titolo del nuovo appuntamento con Scuola Capo… - zazoomblog : Con il nuovo CEO TikTok rinuncia al «sogno americano» - #nuovo #TikTok #rinuncia #«sogno -

Ultime Notizie dalla rete : Con nuovo

La Gazzetta dello Sport

Bogotà, 03 mag 11:31 - Il presidente della Colombia, Ivan Duque, ha disposto il ritiro della proposta di riforma fiscale causa di violente proteste nel paese, annunciando......avuto bisogno di "un organo centralizzato italiano che potesse interloquire direttamentele ... Falcone, però, non ebbe mai la possibilità di guidare ilufficio: pochi mesi dopo, un'autobomba ...Da stasera partono le prenotazioni per i vaccini per chi ha 56-57 anni nel Lazio. E intanto nuovi centri aprono. Sono diverse le novità in arrivo e quelle giunte nel ...(Teleborsa) - CrowdFundMe, piattaforma di Crowdinvesting quotata a Piazza Affari, ha stretto una partnership con l'acceleratore Open Seed per individuare le migliori startup innovative da proporre al.