“Compleanno super lusso e per pochi”. Ilary Blasi, arrivano le immagini della festa per i 40 anni (Di lunedì 3 maggio 2021) Ilary Blasi ha compiuto 40 anni il 28 aprile, ma a causa degli impegni televisivi ha festeggiato sabato 1 maggio con un viaggio e una festa a Montecarlo. Aveva detto che non avrebbe festeggiato, ma dopo le prove dell’Isola dei Famosi e la puntata serale del reality show è volata via per trascorrere qualche ora in totale spensieratezza e in compagnia del marito Francesco Totti, della sorella maggiore e di alcuni amici. festa a Montecarlo per Ilary Blasi e in un lussuoso hotel è andato in scena il party la sera del primo maggio. Non c’era Melory, la sorella minore, appena diventata mamma di Jolie. Ma ci sono le persone più legate alla coppia. A tavola, nella cena privata in un’esclusiva suite dell’hotel, Ilary si diverte insieme al ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 maggio 2021)ha compiuto 40il 28 aprile, ma a causa degli impegni televisivi ha festeggiato sabato 1 maggio con un viaggio e unaa Montecarlo. Aveva detto che non avrebbe festeggiato, ma dopo le prove dell’Isola dei Famosi e la puntata serale del reality show è volata via per trascorrere qualche ora in totale spensieratezza e in compagnia del marito Francesco Totti,sorella maggiore e di alcuni amici.a Montecarlo pere in un lussuoso hotel è andato in scena il party la sera del primo maggio. Non c’era Melory, la sorella minore, appena diventata mamma di Jolie. Ma ci sono le persone più legate alla coppia. A tavola, nella cena privata in un’esclusiva suite dell’hotel,si diverte insieme al ...

what10life : davvero questo anno per il mio compleanno ho ricevuto dei regali bellissimi da parte delle mie amiche dei miei amic… - weiIuvz : tra poche ore byeonghee panino fa il compleanno sn super emozionata ?? - davidepocorobba : @andreadenver3 Andrea Tanti Augurii di Buon Compleanno +30 ?? Meriti un super regalo!!????? Gli Auguri da Valeriona N… - federicogemmo : Sono arrivato ad un’età dove se per il compleanno mi regali una piantina di basilico sono super felice - CaporaliCatia : @19tadan1 È super pimpante e in pieno mood da compleanno!?? -