Come sarà l’industria italiana del calcio dopo il Covid? Ne parlano i protagonisti (Di lunedì 3 maggio 2021) Formiche.net, in collaborazione con Standard Football, la piattaforma economica del calcio, organizza un confronto tra le istituzioni del calcio in un momento delicato Come quello attuale, che incrocia gli effetti della pandemia con le fibrillazioni di un comparto in forte trasformazione. L’evento si terrà giovedì 6 maggio alle 15 e sarà moderato da Gianluca Calvosa (Presidente di Formiche), che presenterà gli ultimi dati dell’industria del calcio, e da Giorgio Rutelli (direttore di Formiche.net). I partecipanti: Giovanni Malagò – Presidente Coni Gabriele Gravina – Presidente FIGC Evelina Christillin – Membro del Consiglio della Fifa Andrea Abodi – Presidente Istituto per il Credito Sportivo Paolo Dal Pino – Presidente Lega Serie A Mauro Baldissoni – Presidente Standard ... Leggi su formiche (Di lunedì 3 maggio 2021) Formiche.net, in collaborazione con Standard Football, la piattaforma economica del, organizza un confronto tra le istituzioni delin un momento delicatoquello attuale, che incrocia gli effetti della pandemia con le fibrillazioni di un comparto in forte trasformazione. L’evento si terrà giovedì 6 maggio alle 15 emoderato da Gianluca Calvosa (Presidente di Formiche), che presenterà gli ultimi dati deldel, e da Giorgio Rutelli (direttore di Formiche.net). I partecipanti: Giovanni Malagò – Presidente Coni Gabriele Gravina – Presidente FIGC Evelina Christillin – Membro del Consiglio della Fifa Andrea Abodi – Presidente Istituto per il Credito Sportivo Paolo Dal Pino – Presidente Lega Serie A Mauro Baldissoni – Presidente Standard ...

dariofrance : Il #Colosseo tornerà ad avere la sua arena. Dopo anni di studi è stato proclamato il progetto vincitore. Sarà rever… - AmiciUfficiale : Il cerchio si stringe e questa settimana sarà decisiva per i nostri ragazzi! Non perdetevi il daytime di #Amici20 a… - Agenzia_Ansa : Un pavimento in legno dall'anima super tecnologica e green, con un sistema di pannelli che, muovendosi e ruotando,… - StefaniaLanfre1 : @ItaliaViva @lucianonobili Che vergogna !! L’Italia non cambierà mai con gente come voi !! Sarà sempre corrotta - youareinmyhead_ : Abbiamo capito che Ander sarà hot in questa stagione, come se ne altre fosse da buttare insomma. Prontissima a morire -

Ultime Notizie dalla rete : Come sarà Vaccino AstraZeneca, Figliuolo: "Estenderlo agli under 60 se vogliamo raggiungere target" ... maggio sarà un mese di transizione. Dopo pensiamo all'estate". Il commissario straordinario all'emergenza coronavirus, Scuole Vaccinazioni nelle scuole? "Ci stiamo pensando come si faceva una volta ...

ANTONIO, GUERRIERO DI DIO - La sceneggiatura manoscritta di Antonello Belluco esposta al Museo Antoniano ...La sceneggiatura manoscritta di "Antonio Guerriero di Dio" (2006) di Antonello Belluco sarà esposta ... "Entrare nella Basilica di Padova è come sentirsi a casa. Da piccolo vedevo queste infinite ...

Meteo, come sarà il mese di maggio? Ilmeteo.net ... maggioun mese di transizione. Dopo pensiamo all'estate". Il commissario straordinario all'emergenza coronavirus, Scuole Vaccinazioni nelle scuole? "Ci stiamo pensandosi faceva una volta ......La sceneggiatura manoscritta di "Antonio Guerriero di Dio" (2006) di Antonello Bellucoesposta ... "Entrare nella Basilica di Padova èsentirsi a casa. Da piccolo vedevo queste infinite ...