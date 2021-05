Coltivare i talenti dell’innovazione per la trasformazione digitale del Paese (Di lunedì 3 maggio 2021) Quanto è importante che l’università si adegui al mondo che cambia? La risposta, confermata dalla realtà che viviamo, è chiara. Per formare la classe dirigente del futuro è necessario che l’università si adegui ai nuovi trend. In effetti, in un Paese che registra tassi di disoccupazione giovanile molto elevati, che si realizzi la corrispondenza fra necessità del mondo del lavoro e formazione degli studenti è auspicabile, oggi più che mai. Su questa falsa riga, la via dell’internazionalizzazione è ormai una realtà piuttosto consolidata, ma ad oggi è importante immaginare e progettare un sistema accademico moderno, innovativo e sempre più legato alle richieste del mondo del lavoro. INNOVAZIONE E UNIVERSITÀ Oggi è l’innovazione, e soprattutto quella digitale, a farla da padrone nelle fasi di recruiting. Nel sempre maggiore processo di aggiornamento del ... Leggi su formiche (Di lunedì 3 maggio 2021) Quanto è importante che l’università si adegui al mondo che cambia? La risposta, confermata dalla realtà che viviamo, è chiara. Per formare la classe dirigente del futuro è necessario che l’università si adegui ai nuovi trend. In effetti, in unche registra tassi di disoccupazione giovanile molto elevati, che si realizzi la corrispondenza fra necessità del mondo del lavoro e formazione degli studenti è auspicabile, oggi più che mai. Su questa falsa riga, la via dell’internazionalizzazione è ormai una realtà piuttosto consolidata, ma ad oggi è importante immaginare e progettare un sistema accademico moderno, innovativo e sempre più legato alle richieste del mondo del lavoro. INNOVAZIONE E UNIVERSITÀ Oggi è l’innovazione, e soprattutto quella, a farla da padrone nelle fasi di recruiting. Nel sempre maggiore processo di aggiornamento del ...

zazoomblog : Coltivare i talenti dell’innovazione per la trasformazione digitale del Paese - #Coltivare #talenti #dell’innovazi… - 100DaysOf2020 : RT @francyungaro: #Coding per l’innovazione con Operazione #Risorgimento #Digitale @TIM_Official e 42 Roma Luiss @UniLUISS Coltivare i #ta… - Fabriciosx : RT @francyungaro: #Coding per l’innovazione con Operazione #Risorgimento #Digitale @TIM_Official e 42 Roma Luiss @UniLUISS Coltivare i #ta… - viciocort : RT @francyungaro: #Coding per l’innovazione con Operazione #Risorgimento #Digitale @TIM_Official e 42 Roma Luiss @UniLUISS Coltivare i #ta… - lucioluciani : RT @francyungaro: #Coding per l’innovazione con Operazione #Risorgimento #Digitale @TIM_Official e 42 Roma Luiss @UniLUISS Coltivare i #ta… -