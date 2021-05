Colosseo, c’è il vincitore del nuovo piano per l’arena. Ma intanto si dimentica tutto il resto (Di lunedì 3 maggio 2021) Alla fine lo hanno fatto davvero. Ora c’è anche il progetto vincitore per la realizzazione del nuovo piano dell’arena dell’Anfiteatro Flavio. Sul portale del ministero della Cultura è stato pubblicato l’esito della procedura di gara gestita dal Parco del Colosseo insieme a Invitalia. Sarà Milan Ingegneria ad occuparsi de “la ricostruzione dell’arena, un progetto ambizioso che aiuterà la conservazione e la tutela delle strutture archeologiche recuperando l’immagine originale del Colosseo e restituendogli anche la sua natura di complessa macchina scenica” come ha detto il ministro Dario Franceschini, accorso insieme alla direttrice del Parco Archeologico del Colosseo Alfonsina Russo alla presentazione del progetto. Che “con tecniche costruttive ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Alla fine lo hanno fatto davvero. Ora c’è anche il progettoper la realizzazione deldeldell’Anfiteatro Flavio. Sul portale del ministero della Cultura è stato pubblicato l’esito della procedura di gara gestita dal Parco delinsieme a Invitalia. Sarà Milan Ingegneria ad occuparsi de “la ricostruzione del, un progetto ambizioso che aiuterà la conservazione e la tutela delle strutture archeologiche recuperando l’immagine originale dele restituendogli anche la sua natura di complessa macchina scenica” come ha detto il ministro Dario Franceschini, accorso insieme alla direttrice del Parco Archeologico delAlfonsina Russo alla presentazione del progetto. Che “con tecniche costruttive ...

