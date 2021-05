Colori regioni | zona gialla | arancione e rossa La nuova mappa dell' Italia

infoitsalute : Covid, le news. Da oggi in vigore i nuovi colori delle Regioni, Valle d'Aosta rossa. LIVE - Adnkronos : Colori regioni: #zonagialla, arancione e rossa. Chi cambia oggi 3 maggio?. #covid - statodelsud : Colori delle regioni: da oggi gialla la maggior parte dell’Italia. MAPPA - Pino__Merola : Colori delle regioni: da oggi gialla la maggior parte dell’Italia. MAPPA - statodelsud : Covid, le news. Da oggi in vigore i nuovi colori delle Regioni, Valle d’Aosta rossa. LIVE -

Da oggi cambiano idelle: Val d'Aosta rossa, Sardegna arancio con Basilicata, Puglia, Calabria e SiciliaMilano, 3 maggio 2021 - Italia quasi tutta in giallo, dopo il monitoraggio dell'Istituto superiore della sanità di venerdì scorso, che ha stabilito i nuovidelle. Un monitoraggio che, però, è arrivato troppo presto per valutare gli effetti delle riaperture scattate a inizio settimana. I primi risultati si potranno avere solo a metà maggio.Parametri Covid stabili o in calo per tutte e tre le Regioni, a parte l'Rt che cresce anche a livello nazionale. Possibile campanello di allarme, ma tutti i dati sono da zona gialla. L'analisi del mon ...Il generale Figliuolo: mettiamo in sicurezza gli over 65, poi toccherà a tutte le altre età. Superato l’obiettivo delle 500mila iniezioni al giorno ...