Colombia | 17 morti e feriti nelle proteste per lo sciopero nazionale

Durante le proteste per lo sciopero nazionale in Colombia ci sono stati 17 morti, di cui 16 civili e un poliziotto. Lo ha reso noto l'ufficio del Difensore civico. Tra il 28 aprile e il 1 maggio, 457

