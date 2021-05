Colli Aminei | scippa la borsa a due 18enni | carabiniere lo vede dalla finestra e lo fa arrestare – IL NOME

(Di lunedì 3 maggio 2021) L’uomo ha scaraventato a terra le due ragazze, in viale, per poi darsi alla fuga: decisivo l’intervento di unfuori servizio che ha assistito alla scena. Ha scaraventato a terra due ragazze per impossessarsi della loro. Ma la scena è stata notata da un sottufficiale dei carabinieri che era affacciato alla

AriellaAmie : RT @CCoccarelli: Rapina due ragazze ma viene visto da un carabiniere dalla finestra di casa: Arrestato. - razorblack66 : RT @CCoccarelli: Rapina due ragazze ma viene visto da un carabiniere dalla finestra di casa: Arrestato. - CCoccarelli : Rapina due ragazze ma viene visto da un carabiniere dalla finestra di casa: Arrestato. - fattidinapoli : Napoli: Colli Aminei, rapina due ragazze 18enni ma il Comandante dei Carabinieri vede tutto.... -… - fattidinapoli : NAPOLI: COLLI AMINEI, RAPINA DUE RAGAZZE 18ENNI -

Ultime Notizie dalla rete : Colli Aminei

Napoli - Aii carabinieri della stazione di Capodimonte, insieme a quelli del nucleo operativo della compagnia del Vomero, hanno arrestato per rapina Gaetano Autiero, 38enne del quartiere Miano, già ...Il fatto è accaduto ieri intorno a mezzanotte in viale. L'uomo, a bordo della propria auto, si è fermato e ha avvicinato le due ragazze che stavano passeggiando. Il 38enne ha ...L'uomo ha scaraventato a terra le due ragazze, in viale Colli Aminei, per poi darsi alla fuga: decisivo l'intervento di un carabiniere fuori servizio ...Il fatto è accaduto la notte scorsa a viale Colli Aminei, a Napoli. Due ragazze sono state scaraventate a terra da un rapinatore, ma il militare ha assistito alla scena ha avvisato i colleghi ...