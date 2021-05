Coldiretti Puglia: vaccini, una spinta alla fiducia delle imprese Nove su dieci: la controffensiva vaccinale alla base della ripartenza (Di lunedì 3 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: L’accelerata sui vaccini spinge la fiducia di 9 imprese su 10 (92%) secondo cui la riuscita dell’offensiva per immunizzare la popolazione è la base per la ripartenza dell’economia dopo mesi di lockdown, decessi e crisi economica ed occupazionale causata dall’emergenza Covid. E’ quanto emerge dall’analisi di Coldiretti Puglia, sulla base degli ultimi dati Istat che in aprile stimano un incremento del clima di fiducia sia dei consumatori sia delle imprese che aumenta per il quinto mese consecutivo. Per accelerare la campagna vaccinale nelle aree rurali Coldiretti ha dato la ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 3 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da: L’accelerata suispinge ladi 9su 10 (92%) secondo cui la riuscita dell’offensiva per immunizzare la popolazione è laper ladell’economia dopo mesi di lockdown, decessi e crisi economica ed occupazionale causata dall’emergenza Covid. E’ quanto emerge dall’analisi di, sulladegli ultimi dati Istat che in aprile stimano un incremento del clima disia dei consumatori siache aumenta per il quinto mese consecutivo. Per accelerare la campagnanelle aree ruraliha dato la ...

