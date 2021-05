Claudia Pandolfi: l’avete riconosciuta? | Incredibile foto del passato (Di lunedì 3 maggio 2021) L’attrice Claudia Pandolfi ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una dolcissima foto che la ritrae da bambina: l’avreste mai riconosciuta? La foto di Claudia Pandolfi (Getty Images)Andrà in onda per la prima volta, questa sera, lunedì 3 maggio, la nuova fiction di Rai Chiamami ancora amore. L’opera segue le vicende di Carlo e Anna, una coppia sposata da ben 11 anni che sta vivendo una forte crisi coniugale. Il cast è composto da grandi nomi del cinema italiano come: Greta Scarano, Simone Liberati e Claudia Pandolfi. La Pandolfi è sicuramente fra le attrici più famose nel nostro paese e la sua carriera parte da molto lontano. È conosciutissima principalmente per aver recitato in serie storiche ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 3 maggio 2021) L’attriceha pubblicato sul proprio profilo Instagram una dolcissimache la ritrae da bambina: l’avreste mai? Ladi(Getty Images)Andrà in onda per la prima volta, questa sera, lunedì 3 maggio, la nuova fiction di Rai Chiamami ancora amore. L’opera segue le vicende di Carlo e Anna, una coppia sposata da ben 11 anni che sta vivendo una forte crisi coniugale. Il cast è composto da grandi nomi del cinema italiano come: Greta Scarano, Simone Liberati e. Laè sicuramente fra le attrici più famose nel nostro paese e la sua carriera parte da molto lontano. È conosciutissima principalmente per aver recitato in serie storiche ...

Zappullaclary : RT @RaiUno: Una nuova puntata di #DaNoiARuotaLibera con @francifialdini è in diretta su Rai1 e RaiPlay: - Cisco46allegro : RT @RaiUno: Una nuova puntata di #DaNoiARuotaLibera con @francifialdini è in diretta su Rai1 e RaiPlay: - NatereF : #DaNoiARuotaLibera #Rai1 sono contenta per Claudia Pandolfi si merita un pò di nuova notorietà perché è brava!!! ?????????? - aritiraikani : #aruotalibera bella brava e simpatica la Claudia Pandolfi tuo sottone da sempre - RaiUno : Una nuova puntata di #DaNoiARuotaLibera con @francifialdini è in diretta su Rai1 e RaiPlay: -