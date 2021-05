Cittadella-Entella | probabili formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 3 maggio 2021) Il 4 maggio alle 14.00 si giocherà la partitavalida per la 36esima giornata di Serie B. Le squadre si sfideranno presso lo Stadio Pier Cesare Tombolato. Ilsi trova al momento in zona calda play-off al 6° posto con 53 punti mentre l’si trova a chiudere la classifica in zona retrocessione con 23 punti. La partita potrebbe essere la sua ancora di salvezza per tentare una risalita: come si presentano le due squadre? Ilè tornata a vincere nell’ultima partita contro il Lecce dopo aver conseguito una vittoria, due sconfitte e due pareggi nelle ultime gare. La squadra di Venturato si trova al 6° posto della classifica a punti pari con la Spal. I granata non si lasceranno scappare ancora la zona ...