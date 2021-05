Cisco Italia | al via la Green & Blue Marathon

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 3 maggio 2021) Milano, 3 maggio 2021 – Raccogliere idee e realizzare progetti affinché il digitale possa diventare l’acceleratore del cambiamento. E’ questo l’obiettivo dell’iniziativa “”, una maratona di idee per la sostenibilità chepresenta oggi, insieme a Officinee in collaborazione con Codemotion. La maratona di idee prenderà il via l’11 maggio e avrà la forma di un hackathon che finirà il 25 giugno. Studenti, startupper, innovatori potranno scatenare la loro creatività proponendo progetti in unaSmart. Con questa iniziativa,intende creare un ecosistema dove concretezza e inclusività sono le parole chiave, ...