Ciro Immobile | Lorenzo Insigne e altri 9 giocatori della Nazionale allo Spallanzani per il vaccino anti covid

(Di lunedì 3 maggio 2021) Con la presentazionelista dei pre - convocati di Roberto Mancini per l'Europeo, alcuni calciatori, indicati dstesso ct, hanno ricevuto oggi la prima dose di- ...

lautarvojumped : stavo solo ascoltando il tg1 e improvvisamente sento la voce soave di ciro immobile - calciomercatoit : ?? VIDEO - matteoduranti10 : RT @calciomercatoit: ?? VIDEO - francescoiucca : RT @calciomercatoit: ?? VIDEO - calciomercatoit : ?? VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Ciro Immobile

Nel primo pomeriggio di oggi è toccato a quelli del Centro e del Nord: il primo ad arrivare è stato, il bomber della Lazio ormai romano d'adozione. Insieme a lui, il concittadino ...Lo dice, attaccante della Lazio e della Nazionale, dopo essere stato vaccinato all'ospedale 'Lazzaro Spallanzani' in vista della partecipazione ai prossimi Europei.Con la presentazione della lista dei pre-convocati di Roberto Mancini per l'Europeo, alcuni calciatori della nazionale, indicati dallo stesso ct, hanno ricevuto oggi la prima dose di ...Roma, 3 mag. - (Adnkronos) - "Ringrazio tutti per l'ospitalità e l'organizzazione, siamo rimasti stupiti. Siamo felici ed orgogliosi di aver fatto il vaccino, vogliamo ribadire che la vaccinazione è i ...