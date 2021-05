Ciro Grillo, nuovo capo d'accusa. Magistrati all'assalto finale, le foto decisive: "Chi ha fatto cosa" (Di lunedì 3 maggio 2021) La Procura di Tempio Pausania ha depositato il nuovo avviso di conclusione delle indagini sul caso di Ciro Grillo e dei suoi tre amici. Lo riporta il Corriere della Sera, secondo cui dopo aver raccolto le versioni dei quattro indagati la Procura ha deciso di riformulare uno dei due vecchi capi di accusa. Riguarda il secondo degli episodi contestati, quello del presunto stupro di gruppo del quale sono accusati il figlio del garante del Movimento 5 Stelle e i suoi amici Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta. Escluso, invece, Francesco Corsiglia, che già in precedenza non era indagato assieme agli altri ragazzi. Inoltre il Corsera fa sapere che stavolta il capo di imputazione specifica chi ha fatto cosa: dalle fotografie allegate agli atti ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) La Procura di Tempio Pausania ha depositato ilavviso di conclusione delle indagini sul caso die dei suoi tre amici. Lo riporta il Corriere della Sera, secondo cui dopo aver raccolto le versioni dei quattro indagati la Procura ha deciso di riformulare uno dei due vecchi capi di. Riguarda il secondo degli episodi contestati, quello del presunto stupro di gruppo del quale sonoti il figlio del garante del Movimento 5 Stelle e i suoi amici Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta. Escluso, invece, Francesco Corsiglia, che già in precedenza non era indagato assieme agli altri ragazzi. Inoltre il Corsera fa sapere che stavolta ildi imputazione specifica chi ha: dallegrafie allegate agli atti ...

repubblica : ?? Accuse di stupro contro Ciro Grillo e gli amici, la Procura di Tempio Pausania chiude le indagini per la seconda… - Corriere : Ciro Grillo, chiuse le nuove indagini: definite le accuse sullo stupro di gruppo - repubblica : La famiglia della ragazza che ha denunciato Ciro Grillo e gli amici per violenza sessuale: “Fango su nostra figlia,… - Nobbinnada : @Fedez Dott. @Fedez (cit. crosetto), cosa ne pensa delle possibilità che ha il @CagliariCalcio di salvarsi? Lo so… - VCopppla : RT @053_Vince: Quando gli informatori o i disinformatori??..riportano le parole stupide del cazzaro verde che ripete come un imbecille che s… -