Cinema | Biennale College | aperto oggi il bando

(Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) – Giunge quest’anno alla 10a edizione (2021 – 2022), il laboratorio di alta formazione delladi Venezia rivolto a cineasti emergenti per lo sviluppo e la realizzazione di lungometraggi a micro budget, che vengono presentati alla Mostra Internazionale d’Artetografica. Complessivamente, dal 2012, il laboratorio ha realizzato con il grant24 lungometraggi (per una cifra non superiore a 150mila euro ciascuno), promuovendo nuovi talenti che si sono affermati in contesti nazionali e internazionali, a seguito di oltre 2mila domande pervenute da tutto il mondo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.