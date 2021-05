Cinema: Avati, 'il mio film su Dante si chiamerà 'Dante narrato da Boccaccio'' (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - Per esser felice io debbo pensare in continuazione a Dante, a cui dedicherò un film che inizierà a giugno”. Così, a 'Un Giorno da Pecora', su Rai Radio1, il regista Pupi Avati sulla prossima pellicola che dirigerà. Come si intitolerà il film su Dante Alighieri? “Si chiamerà 'Dante narrato da Boccaccio'", ha affermato Avati a Un Giorno da Pecora. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - Per esser felice io debbo pensare in continuazione a, a cui dedicherò unche inizierà a giugno”. Così, a 'Un Giorno da Pecora', su Rai Radio1, il regista Pupisulla prossima pellicola che dirigerà. Come si intitolerà ilsuAlighieri? “Sida'", ha affermatoa Un Giorno da Pecora.

Ultime Notizie dalla rete : Cinema Avati Nomadland re del mini b.o. ... che aveva debuttato in sala il 22 ottobre, poco prima della nuova chiusura: al ritorno nei cinema ... Al nono posto il racconto famigliare Lei mi parla ancora di Pupi Avati (2.891 euro in 15 sale) con ...

Riapertura sale: la sofferenza del cinema italiano ... e dello struggente "Lei mi parla ancora" di Pupi Avati , nono con 4.194 euro. É evidente che tra decreti ministeriali e concorrenza dello streaming, la strada del cinema italiano appare quanto mai ...

Box Office Italia: i cinema riaprono e Nomadland va subito in vetta Nel primo weekend dalla riapertura delle sale, Nomadland ottiene un ottimo incasso raggiungendo quasi il mezzo milione di euro.

