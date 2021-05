“Ci ho messo anni per dire che sono gay”. E ora il cantante non ci sta: “Hai ragione” (Di lunedì 3 maggio 2021) Continua a far discutere il monologo di Pio e Amedeo durante l’ultima puntata di Felicissima Sera su Canale 5. Il duo comico si è scagliato contro il contro il politically correct, con il rischio però di sdoganare insulti omofobi: “Nemmeno ricc… si può dire più – hanno detto – ma è sempre l’intenzione il problema. Così noi dobbiamo combattere l’ignorante e lo stolto. Se vi chiamano ricc…, voi ridetegli in faccia perché la cattiveria non risiede nella lingua e nel mondo ma nel cervello: è l’intenzione. L’ignorante si ciba del vostro risentimento”. “Ci vogliono far credere che la civiltà sta nelle parole, ma è tutto qua nella testa”, ha detto Amedeo, “fino quando non ci cureremo dall’ignoranza di quelli che dicono con fare dispregiativo, che è quello il problema, ci resta un’unica soluzione: l’autoironia”. Dopo queste frasi si è scatenato il dibattito su Twitter e sui ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 maggio 2021) Continua a far discutere il monologo di Pio e Amedeo durante l’ultima puntata di Felicissima Sera su Canale 5. Il duo comico si è scagliato contro il contro il politically correct, con il rischio però di sdoganare insulti omofobi: “Nemmeno ricc… si puòpiù – hanno detto – ma è sempre l’intenzione il problema. Così noi dobbiamo combattere l’ignorante e lo stolto. Se vi chiamano ricc…, voi ridetegli in faccia perché la cattiveria non risiede nella lingua e nel mondo ma nel cervello: è l’intenzione. L’ignorante si ciba del vostro risentimento”. “Ci vogliono far credere che la civiltà sta nelle parole, ma è tutto qua nella testa”, ha detto Amedeo, “fino quando non ci cureremo dall’ignoranza di quelli che dicono con fare dispregiativo, che è quello il problema, ci resta un’unica soluzione: l’autoironia”. Dopo queste frasi si è scatenato il dibattito su Twitter e sui ...

