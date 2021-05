Chiesti ergastoli per responsabili morte Lino Apicella Conestà Mosap | «Confidiamo nella Magistratura Valoroso collega merita giustizia»

elenaricci1491 : Chiesti ergastoli per responsabili morte Lino #Apicella. Conestà (#Mosap): «Confidiamo nella Magistratura. Valoroso… - forzearmatenews : Chiesti ergastoli per responsabili morte Lino #Apicella. Conestà (#Mosap): «Confidiamo nella Magistratura. Valoroso… - ottopagine : Omicidio poliziotto a Napoli: chiesti tre ergastoli #Napoli -

operazione trigarium 9 notizie correlate 3 mar 2021 'Ndrangheta, omicidio di Rocco Castiglione:tre22 feb 2020 Raid omicida contro fratelli a Roccabernarda: ritorna in carcere il ...La Corte d'Assise di Catanzaro ha comminato trea Antonio Bagnato, Antonio Marrazzo, e Antonio Cianflone nell'ambito del procedimento "...anni sono stati inflitti a Michele Marrazzo (...I tre ladri la notte del 27 aprile 2020, usarono la loro potente Audi come un’arma scagliandosi a fortissima velocita’ contro la “pantera” a bordo della quale c’era Apicella che ostruiva loro il passa ...Per l'accusa usarono l'auto come un'arma: massimo della pena per Fabricio Hadzovic, Admir Hadzovic e Renato Adzovic ...