Chiamami ancora amore prima puntata | trama e anticipazioni 3 maggio 2021

Leggi su cubemagazine

(Di lunedì 3 maggio 2021). Da lunedì 3arriva su Rai 1 la nuova fiction con Greta Scarano, Simone Liberati, Claudia Pandolfi, per la regia di Gianluca Maria Tavarelli. Di seguitodel nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMINGepisodio 1 La festa. Dopo undici anni di matrimonio Anna ha deciso di lasciare Enrico proprio il giorno in cui il marito le ha organizzato una festa a sorpresa per il compleanno. Anna accetta di partecipare alla festa, per non umiliare Enrico e per non ferire il figlio Pietro, che la aspetta. Le sorprese in quella serata ...