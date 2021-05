CHIAMAMI ANCORA AMORE | GRETA SCARANO | “RARAMENTE HO RAGGIUNTO UNA TALE SINTONIA…”

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 3 maggio 2021) In “”, la serie che chiude la stagione di Rai Fiction,è Anna, una giovane donna alle prese con una difficile crisi di coppia. L’attrice romana, protagonista della serie diretta da Gianluca Maria Tavarelli, si confessa in una lunga intervista. Anna Santi, la protagonista di “”, da questa sera su Rai1, convive con uno spettro, o meglio con un’immagine, quella di sua madre sdraiata sul letto per giorni interi, nel tempo sospeso e languente della depressione. Anna non vuole fare la sua stessa fine e si è ripromessa di non vivere all’ombra di un uomo. Non importa di chi. Non sarà né un luminare come suo padre, né nessun altro. Vuole costruire la sua esistenza affidandosi solo a se stessa, al proprio ...