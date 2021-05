Chi storce il naso per la nuova alleanza tra Grecia e Arabia Saudita (Di lunedì 3 maggio 2021) La cooperazione non è solo commerciale. Lo hanno messo bene a fuoco Atene e Riyad, che hanno deciso di intensificare la partnership in una serie di ambiti, come sicurezza, difesa e geopolitica. Più in generale Atene e paesi del golfo, sotto la spinta Usa, hanno rafforzato il bullone della geopolitica che salda governi ed economie. Al netto di qualche preoccupazione in seno ad altri players regionali, ecco che la nuova consapevolezza che i due governi hanno maturato sta dando i suoi frutti, come dimostrano plasticamente due esempi su tutti. ALLEANZE Una intensa fase di collaborazione fra le intelligence Saudita e greca è alla base delle operazioni antidroga contro Hezbollah. L’assistenza fornita alle autorità greche dall’agenzia antidroga dell’Arabia Saudita (GNDC / SA), che ha portato alla scoperta di un enorme carico ... Leggi su formiche (Di lunedì 3 maggio 2021) La cooperazione non è solo commerciale. Lo hanno messo bene a fuoco Atene e Riyad, che hanno deciso di intensificare la partnership in una serie di ambiti, come sicurezza, difesa e geopolitica. Più in generale Atene e paesi del golfo, sotto la spinta Usa, hanno rafforzato il bullone della geopolitica che salda governi ed economie. Al netto di qualche preoccupazione in seno ad altri players regionali, ecco che laconsapevolezza che i due governi hanno maturato sta dando i suoi frutti, come dimostrano plasticamente due esempi su tutti. ALLEANZE Una intensa fase di collaborazione fra le intelligencee greca è alla base delle operazioni antidroga contro Hezbollah. L’assistenza fornita alle autorità greche dall’agenzia antidroga dell’(GNDC / SA), che ha portato alla scoperta di un enorme carico ...

