Chi sono gli eroi della giornata internazionale della libertà di stampa (Di lunedì 3 maggio 2021) Proclamata dall’assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1993, la giornata mondiale della libertà di stampa vuole ricordare l’importanza della manifestazione del libero pensiero e della libertà di parola, sancita, fra l’altro, anche dall’articolo 19 della dichiarazione universale dei diritti umani del 1948. Quest’anno è più che mai importante ricordare questa giornata visto che, complice la pandemia, la libertà di stampa sembra in caduta libera in diverse parti del mondo. Molti studi e ricerche, infatti, dipingono un panorama davvero poco felice. Secondo Reporter senza frontiere (Rsf), il giornalismo è ostacolato in più di 130 paesi, ... Leggi su wired (Di lunedì 3 maggio 2021) Proclamata dall’assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1993, lamondialedivuole ricordare l’importanzamanifestazione del libero pensiero edi parola, sancita, fra l’altro, anche dall’articolo 19dichiarazione universale dei diritti umani del 1948. Quest’anno è più che mai importante ricordare questavisto che, complice la pandemia, ladisembra in caduta libera in diverse parti del mondo. Molti studi e ricerche, infatti, dipingono un panorama davvero poco felice. Secondo Reporter senza frontiere (Rsf), il giornalismo è ostacolato in più di 130 paesi, ...

