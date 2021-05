Chi l’ha visto: Federica Sciarelli ha un marito? Chi è suo figlio? Tutto sulla giornalista (Di lunedì 3 maggio 2021) Chi l’ha visto: cosa sappiamo del marito e del figlio di Federica Sciarelli? La conduttrice della trasmissione di Raitre è molto riservata. Ecco cosa ha detto, a tale proposito, qualche tempo fa: Non parlo della mia vita privata. Però non ho niente da nascondere e quindi questa ‘attenzione’ mi può solo infastidire, non preoccupare. Leggi anche: Chi l’ha visto, Federica Sciarelli: età, origini, figlio, vita privata, carriera, Instagram Federica Sciarelli: è sposata? Classe 1958, la conduttrice della storica trasmissione di Rai 3 dedicata alle persone scomparse è approdata alla TV di Stato dopo aver vinto il concorso per una borsa di studio: prima al Tg1, con il ... Leggi su cityroma (Di lunedì 3 maggio 2021) Chi: cosa sappiamo dele deldi? La conduttrice della trasmissione di Raitre è molto riservata. Ecco cosa ha detto, a tale proposito, qualche tempo fa: Non parlo della mia vita privata. Però non ho niente da nascondere e quindi questa ‘attenzione’ mi può solo infastidire, non preoccupare. Leggi anche: Chi: età, origini,, vita privata, carriera, Instagram: è sposata? Classe 1958, la conduttrice della storica trasmissione di Rai 3 dedicata alle persone scomparse è approdata alla TV di Stato dopo aver vinto il concorso per una borsa di studio: prima al Tg1, con il ...

