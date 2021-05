Chi è Fedez? Biografia, carriera e canzoni del cantante milanese (Di lunedì 3 maggio 2021) Fedez al momento è uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano. Vediamo la sua Biografia, la carriera e la sua famiglia. Fedez (GettyImages)Fedez è senza ombra di dubbio l’uomo del momento. Non che prima non lo fosse. Stiamo parlando infatti sicuramente di uno degli artisti più seguiti sui social a livello nazionale. In questi anni il rapper ha visto inoltre aumentare esponenzialmente i propri follower grazie al matrimonio con la regina delle influencer: Chiara Ferragni. In attività dal 2006, Fedez ha sinora pubblicato 6 album riuscendo a mettere in fila un successo dietro l’altro. In questi giorni però è salito all’attenzione della cronaca per il suo discorso durante il concertone del 1° maggio e i tentativi di censurarlo della Rai. Chi è ... Leggi su chenews (Di lunedì 3 maggio 2021)al momento è uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano. Vediamo la sua, lae la sua famiglia.(GettyImages)è senza ombra di dubbio l’uomo del momento. Non che prima non lo fosse. Stiamo parlando infatti sicuramente di uno degli artisti più seguiti sui social a livello nazionale. In questi anni il rapper ha visto inoltre aumentare esponenzialmente i propri follower grazie al matrimonio con la regina delle influencer: Chiara Ferragni. In attività dal 2006,ha sinora pubblicato 6 album riuscendo a mettere in fila un successo dietro l’altro. In questi giorni però è salito all’attenzione della cronaca per il suo discorso durante il concertone del 1° maggio e i tentativi di censurarlo della Rai. Chi è ...

